Po raz czwarty z rzędu Robert Lewandowski zakończył sezon z przynajmniej 40 golami strzelonymi dla Bayernu Monachium. Oprócz Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego jest jedynym zawodnikiem, który może pochwalić się takim osiągnięciem w XXI wieku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Niemiec. RB Lipsk - Bayern Monachium 0-3 - skrót. Wideo © 2019 Associated Press

25 bramek - tyle zdobył Robert Lewandowski w swoim debiutanckim sezonie (2014/15) w Bayernie Monachium. W każdym kolejnym wynik "Lewego" zaczynał się już od czwórki z przodu.

Reklama

To osiągnięcie tym większe, że serią czterech sezonów z rzędu z przynajmniej 40 bramkami zdobytymi dla klubu w XXI wieku mogą poszczycić się jedynie najlepsi piłkarze globu - Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

W zakończonym sezonie "Lewy" do granicy 40 bramek dobił w ostatnim spotkaniu - finale Pucharu Niemiec przeciwko RB Lipsk. Polski snajper dwoma bramkami walnie przyczynił się do wygranej 3-0, dzięki czemu Bawarczycy pewnie sięgnęli po trofeum. Radość ze skompletowania dubletu była pożywką dla fotoreporterów, gdy Lewandowski celebrował gola bez meczowej koszulki.



Dublet przeciwko Lipskowi pozwolił napastnikowi także sięgnąć po trzecią z rzędu (a czwartą w ogóle) koronę króla strzelców Pucharu Niemiec. "Lewy" przed finałem miał jeszcze bramkę straty do Pierre-Michela Lasoggi z HSV Hamburg, ale ostatecznie z siedmioma trafieniami to on sięgnął po koronę. Był to zresztą trzeci z rzędu dublet w tych rozgrywkach - wcześniej Lewandowski strzelał po dwa gole w ćwierć- i półfinale.

Polak po raz czwarty w karierze został też królem strzelców Bundesligi. Poprzednio taki wyczyn osiągał w sezonach 17/18, 15/16 i 13/14. W tabeli strzelców wszech czasów Bundesligi zajmuje już piąte miejsce i jeśli utrzyma obecne tempo strzelania goli - na koniec przyszłego sezonu może znaleźć się w najlepszej trójce, wyprzedzając swojego byłego trenera Juppa Heynckesa.



Robert Lewandowski w Bayernie Monachium:

2014/15 - 25 bramek i 13 asyst w 49 meczach,

2015/16 - 42 bramki i 6 asyst w 51 meczach,



2016/17 - 43 bramki i 10 asyst w 47 meczach,



2017/18 - 41 bramek i 5 asyst w 48 meczach,



2018/19 - 40 bramek i 13 asyst w 47 meczach.

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Robert Lewandowski / Christian Charisius / AFP

WG