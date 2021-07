Salihamidzić szybko wyrobił sobie mocną pozycję w klubie. Dobry przykład stanowi tu niedawny spór z trenerem Hansim Flickiem, który ostatecznie ustąpił i przeniósł się do niemieckiej federacji. Były reprezentant Bośni i Hercegowiny utrzymał natomiast swoją posadę i wciąż będzie dbał o pion sportowy "Die Roten".



Jak sam przyznał, w Bayernie liczą się przede wszystkim trofea. Radość sprawiają mu jednak także sukcesy poszczególnych zawodników.

- To, co mnie cieszy to fakt, że poza licznymi trofeami możemy się pochwalić także najlepszym piłkarzem świata Robertem Lewandowskim oraz najlepszym bramkarzem - Manuelem Neuerem. Czterej nasi piłkarze znaleźli się także w najlepszej jedenastce FIFA. Poza Robertem byli to: Joshua Kimmich, Alphonso Davies oraz Thiago - powiedział Salihamidzić w rozmowie z oficjalnym portalem Bayernu.



Nowa era w Bayernie. Oliver Kahn wkracza do akcji

1 lipca w Bayernie rozpoczęła się nowa era. Nowym dyrektorem generalnym klubu został bowiem Oliver Kahn, a stanowisko oddał mu Karl-Heinz Rummenigge. Jak Salihamidzic zapatruje się na współpracę z byłym bramkarzem?



- Mamy bliską, pełną zaufania relację. Znamy się od dłuższego czasu. Przez dziewięć lat graliśmy razem w Bayernie, doświadczając wzlotów i upadków. Później obaj się rozwijaliśmy. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego partnera niż Oliver. Wszystkie ważne decyzje sportowe będziemy podejmować razem. Jest właściwą osobą na tym stanowisku - powiedział dyrektor sportowy Bayernu.



