Robert Lewandowski postanowił dobrze wykorzystać chwilę wolnego. Gwiazdor Bayernu udał się na krótkie wakacje, chwaląc się w sieci nienaganną sylwetką.

Lewandowski dopiero co świętował wraz z Bayernem Monachium zdobycie Pucharu Niemiec, aby chwilę potem spakować walizki i wyruszyć na krótkie wakacje.

"Lewy" zdecydowanie zasłużył na odpoczynek. Niedawno sięgnął też po mistrzostwo kraju, a w dodatku zapewnił sobie tytuł króla strzelców.

Polak jest w znakomitej formie jednak nie tylko na boisku. Udowodnił to, publikując w sieci zdjęcie w stroju plażowym. Wakacje w pełni, a takiej sylwetki może mu pozazdrościć niejeden mężczyzna.

"Po prostu odpoczywam" - napisał na Instagramie Lewandowski.

Pod fotografią nie brakuje pochlebnych komentarzy. Najpopularniejszym z nich jest obrazkowa reakcja na zdjęcie z dwoma bicepsami, którą zamieścił Sergio Ramos.

