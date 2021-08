14 - to nowa liczba w dorobku Lewandowskiego, którą warto zapamiętać. "Lewy" właśnie ustanowił swój rekord życiowy, strzelając na Signal Iduna Park bramki w swoim czternastym z rzędu meczu o stawkę.



Kogo Polak ma przed sobą? Wyłącznie absolutną legendę Bayernu, Gerda Muellera, który na wszystkich frontach, we wszystkich rozgrywkach potrafił strzelać bramki w aż szesnastu kolejnych meczach. Tej nie lada sztuki dokonał w latach 1969-70.



Niestety jednego z tych dwóch gigantów od niedzieli opłakują kibice i ludzie związani z Bayernem. "Der Bomber" zmarł w wieku 75 lat. Jednak to właśnie do Muellera wciąż należy rekord największej liczby strzelonych goli w Bundeslidze (365 trafień) oraz miano najskuteczniejszego strzelca w historii Bayernu (566 goli).

