Robert Lewandowski z rzutu karnego zdobył bramkę w meczu z SC Freiburg i tym samym wyrównał legendarny rekord Gerda Muellera! Trwa spotkanie Bayern - Freiburg.

Niesamowite! Robert Lewandowski w meczu z SC Freiburg zdobył już 40. ligową bramkę w tym sezonie. Po konsultacji z VAR sędzia podyktował rzut karny i Polak go wykorzystał. To wyrównanie rekordu Gerda Muellera, który taki dorobek osiągnął w sezonie 1971/72.



Co więcej, Polak z Freiburgiem rozgrywa dopiero swój 28. mecz Bundesligi w tym sezonie.





Lewandowski może pobić rekord Muellera

"Lewy" wciąż może zatem pobić rekord Muellera, zwłaszcza, że do rozegrania została jeszcze ostatnia kolejka. W niej Bayern zmierzy się z Augsburgiem, gdzie dostępu do bramki strzeże Rafał Gikiewicz.



Bawarczycy mają już zapewniony tytuł mistrza Niemiec. Puchar Niemiec w tym roku padł łupem Borussii Dortmund, która w finale pokonała 4-1 RB Lipsk.



Lewandowski, oprócz 40 ligowych bramek w tym sezonie, ma na koncie jeszcze pięć trafień w Lidze Mistrzów oraz dwie bramki zdobyte w Klubowych Mistrzostwach Świata. Jest zdecydowanym liderem klasyfikacji Złotego Buta.





Zdjęcie Robert Lewandowski szósty raz zostanie królem strzelców Bundesligi / AFP

