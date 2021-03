Nie mogło być inaczej - Robert Lewandowski został wybrany graczem 24. kolejki i już po raz dziewiąty w tym sezonie trafił do jedenastki kolejki Bundesligi, wybieranej przez magazyn "Kicker"!

Polski napastnik został bohaterem spotkania z Borussią Dortmund. Goście już po dziewięciu minutach prowadzili 2-0 po dwóch trafieniach Erlinga Haalanda.

Bayern ma jednak w składzie najlepszego piłkarza 2020 roku, który nie zamierza się zatrzymywać. Jeszcze do przerwy "Lewy" doprowadził do wyrównania, najpierw wykorzystując dogranie Leroya Sane, a następnie rzut karny.



Potem kapitan "Biało-Czerwonych" dołożył gola na 4-2 po uderzeniu zza pola karnego. Magazyn "Kicker" ocenił jego grę na "1", czyli najwyżej (w Niemczech skala wynosi od 1 do 6, przy czym jeden to najlepiej - przyp. red.).





Tylko Gerd Mueller lepszy

Lewandowski już po raz 12 w Bundeslidze zdobył trzy bramki. W tym sezonie jest zdecydowanym liderem klasyfikacji snajperów z 31 trafieniami. Po raz czwarty w karierze przekroczył granicę 30 goli w sezonie. Tylko legendarny Gerd Mueller robił to częściej, bo pięć razy.



W jedenastce 24. kolejki Bundesligi znalazło się jeszcze miejsce dla dwóch graczy Bayernu - Sane i Leona Goretzki. Co ciekawe w ataku Polakowi partneruje wspomniany Haaland...

Zdjęcie Robert Lewandowski / Sebastian Widmann / Getty Images