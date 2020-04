Wielu ekspertów jest zdania, że w 2020 roku, z uwagi na przeniesione Euro i skupienie uwagi na rozgrywkach klubowych, Robert Lewandowski ma szansę na wyjątkowo wysokie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. Potwierdzają to wyniki analizy "Whoscored", która umieściła Polaka na trzecim miejscu wśród najlepszych piłkarzy sezonu 2019/20.

Portal Whoscored.com słynie ze specjalnego algorytmu, który dzięki zaawansowanym danym statystycznym ocenia występy poszczególnych piłkarzy w skali 1-10. Analizowane w ten sposób są m.in. wszystkie spotkania pięciu najlepszych lig w Europie.

Korzystając z przerwy w rozgrywkach Whoscored.com stworzyło listę 50 piłkarzy, którzy zebrali najlepsze oceny podczas dotychczasowego sezonu. W tym zestawieniu Robert Lewandowski może być bardzo zadowolony ze swojej pozycji.

Polaka w rankingu wyprzedzają jedynie Lionel Messi i Neymar. Napastnik Barcelony zebrał najlepszą średnią not - 8.61, lecz Neymara wyprzedził jedynie o włos. Skrzydłowy Paris Saint-Germain uzyskał wynik 8.58.



Za czołową dwójką finiszował Lewandowski, także oceniony bardzo wysoko. Dzięki średniej 8.16 minimalnie pokonał innego zawodnika PSG, Kyliana Mbappe (8.14). Najbardziej wartościowy piłkarz świata według Transfermarkt.de (wyceniany na 180 mln euro), musiał zadowolić się czwartą pozycją.



"Nawet w wieku 31 lat Lewandowski potrafił wnieść swoją grę na wyższy poziom. Reprezentant Polski rozpoczął sezon od zdobycia przynajmniej jednej bramki w każdym z 11 pierwszych spotkań Bayernu, aż do uzyskania 25 bramek w 23 spotkaniach. Choć do zakończenia sezonu pozostało jeszcze dziewięć spotkań, Lewandowski już pobił swój wynik z zeszłego sezonu (22 gole) i jest na jak najlepszej drodze, by pobić swoje osobiste rekordy (30 bramek w sezonach 2015/16 i 2016/17)" - napisał w uzasadnieniu wysokiego miejsca Polaka serwis Whoscored.com.



"Lewandowski znalazł się w top 5 sezonu 2018/19. Od tamtego czasu jego ocena poprawiła się o 0.51, co dało mu awans do czołowej trójki" - dodano.



Top 10 piłkarzy sezonu 2019/20 według ocen Whoscored.com:

1. Lionel Messi (FC Barcelona, Argentyńczyk),



2. Neymar (Paris Saint-Germain, Brazylijczyk),



3. Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Polak),



4. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Francuz),



5. Josip Iliczić (Atalanta Beragmo, Słoweniec),



6. Kevin de Bruyne (Manchester City, Belg),



7. Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn, Portugalczyk),



8. Jadon Sancho (Borussia Dortmund, Anglik),



9. Angel Di Maria (Paris Saint-Germain, Argentyńczyk),



10. Dimitri Payet (Olympique Marsylia, Francuz).

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

WG