Biorąc po uwagę sytuację w tabeli, mecz Bochum - Bayern nie powinien liderowi Bundesligi sprawić większych kłopotów. Bayern ma aż 26 punktów przewagi nad dzisiejszym rywalem. Szansę na zdobycie kolejnych goli chce wykorzystać Robert Lewandowski. Lider w tabeli strzelców Bundesligi ma już 24 trafienia. Gdzie oglądać mecz Bochum - Bayern? Transmisja Bochum - Bayern "na żywo" na sport.interia.pl.

Bochum - Bayern: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Bundesligi

Gospodarz spotkania Bochum - Bayern to obecnie jedenasta drużyna Bundesligi, która ostatnie ligowe zwycięstwo zaliczyła jeszcze na początku stycznia. Bochum zdobyło do tej pory 25 punktów i choć jest w środku tabeli Bundesligi, to wszystko może ułożyć się na niekorzyść rywali Roberta Lewandowskiego. Bochum od strefy spadkowej dzielą tylko trzy punkty nad plasującym się w strefie spadkowej Augsburgiem. Dlatego cel Bochum na ten mecz to urwanie chociażby jednego punktu z dużo mocniejszym rywalem i chęć zmazania wstydu po wrześniowym spotkaniu. Wtedy mecz Bayern - Bochum zakończył się wynikiem aż 7-0.

Ostatnie wyniki Bochum w Bundeslidze

Hertha Berlin - Bochum 1-1

Bochum - FC Koeln 2-2

Mainz - Bochum 1-0

Dla Roberta Lewandowskiego mecz Bochum - Bayern to szansa na to, by powiększyć przewagę nad Patrikiem Schickiem oraz Erlingiem Haalandem. Lewandowski z reprezentantem Czech walczy równocześnie na innym froncie, a mianowicie w wyścigu o Złotego Buta. Robert Lewandowski w klasyfikacji Złotego Buta ma 48 punktów, a Patrik Schick 36, podobnie zresztą jak Ciro Immobile z Lazio i Dusan Vlahović z Juventusu.



Bayern w tabeli Bundesligi zajmuje obecnie pierwsze miejsce, a na koncie monachijczycy mają 52 punkty. Nad drugą Borussią Dortmund drużyna Roberta Lewandowskiego ma bezpieczną przewagę dziewięciu punktów. Mecz Bochum - Bayern odbędzie się bez Manuela Neuera, który przeszedł operację kolana, nie zagra także zakażony koronawirusem Jamal Musiala, a na urazy narzekają Leon Goretzka i Alphonso Davies.



Ostatnie wyniki Bayernu w Bundeslidze



Bayern - Lipsk 3-2

Hertha Berlin - Bayern 1-4

Koeln - Bayern 0-4

Bochum - Bayern. Kiedy i o której gra Robert Lewandowski?

Mecz Bochum - Bayern rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30.

Bochum - Bayern. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Bochum - Bayern w tv nie będzie dostępny w żadnej stacji telewizyjnej.

Mecz Bochum - Bayern. Transmisja online live stream

Bochum - Bayern online live stream na platformie Viaplay.

Mecz Bochum - Bayern "na żywo" na sport.interia.pl.

