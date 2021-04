Czy Robert Lewandowski i jego transfer do Realu Madryt to wciąż realny scenariusz? Hiszpańskie media twierdzą, że agent Polaka Pini Zahavi zatelefonował do prezesa "Królewskich" Florentino Pereza. Ten już kilkukrotnie dążył do ściągnięcia snajpera na Santiago Bernabeu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wszystkie bramki Roberta Lewandowskiego w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Tak długo, jak Lewandowski będzie grał w piłkę, nie ustaną spekulacje na temat ewentualnej zmiany barw klubowych przez jednego z najlepszych, a zdaniem wielu - najlepszego napastnika na świecie.



Gdy jednak pojawiają się rewelacje, dotyczące klubu, w którym "Lewy" zawsze chciał grać, temperatura naturalnie idzie w górę.



Gdy jakiś czas temu nastał krótkotrwały, burzliwy okres gry Polaka w Bayernie, już wydawało się, że "Lewy" na pewno zdecyduje się na hitowy transfer. Później strony wyjaśniły sobie wszystkie anse i mogło się wydawać, że w Monachium kapitan "Biało-Czerwonych" będzie chciał zakończyć swój poważny "europejski" rozdział w karierze klubowej.

Reklama

Jednak, jak donoszą media z Hiszpanii, agent "Lewego" Pini Zahavi miał wykonać niespodziewany telefon. Według diariogol.com słynny menedżer piłkarski wybrał numer Florentino Pereza, prezesa Realu, a rozmowa miała dotyczyć właśnie Lewandowskiego.

Robert Lewandowski uzupełni galaktyczne trio Realu Madryt?

Okoliczność ma być tym bardziej sprzyjająca, że "Lewy" z Bayernem w tym sezonie nie obronią triumfu w Lidze Mistrzów. Polak najpierw długo czekał na najważniejsze trofeum w klubowej piłce, a gdy wreszcie wdrapał się na szczyt, razem z kolegami nie zdołał utrzymać się na wierzchołku. "Bawarczycy" przekonali się po raz kolejny, ile znaczy dla nich Polak, którego w ćwierćfinałowym dwumeczu z PSG zabrakło z powodu kontuzji.



"Nieoczekiwany telefon do Pereza otwiera nową galaktyczną opcję 'trójzębu" z przodu z Lewandowskim, Karimem Benzemą i Edenem Hazardem lub Viniciusem Juniorem. Wszystko po to, aby móc walczyć o wszystkie trofea w przyszłym roku i poczekać do czerwca 2022 roku, aż Kylian Mbappe stanie się wolnym zawodnikiem" - pisze diariogol.com.

Czy rzeczywiście tym razem coś jest na rzeczy?