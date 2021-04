Piłkarze Bayernu Monachium po tym, jak w ciągu tygodnia rozegrali aż trzy spotkania, dostali od sztabu szkoleniowego kilka dni wolnego na regenerację. Nie wszyscy jednak chcą odpoczywać. Na dodatkowym treningu pojawił się Robert Lewandowski, który jest niezwykle zdeterminowany, by pobić legendarny rekord Gerda Muellera i zamierza wykorzystać każdą możliwą okazję, żeby złapać odpowiednią formę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio Rzym - AC Milan 3-0. Skrót mecz (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Robert Lewandowski, który przez kilka tygodni pauzował z powodu urazu, wrócił na boisko w ostatniej kolejce Bundesligi i zdobył honorową bramkę dla Bayernu w przegranym wyjazdowym starciu z FSV Mainz. Polaka dzielą już tylko cztery trafienia od wyrównania legendarnego rekordu Gerda Muellera, który w jednym sezonie zdobył aż 40 bramek w Bundeslidze.





Bundesliga: Robert Lewandowski miał dodatkowy trening

Reklama

Jak poinformowali dziennikarze "Bilda" Polak jest niezwykle zdeterminowany, by odzyskać dyspozycję sprzed kontuzji i nawet w wolny dzień, który piłkarze mistrzów Niemiec dostali od swojego sztabu szkoleniowego, postanowił odbyć dodatkowy trening. W godzinnych zajęciach biegowych i strzeleckich towarzyszyli mu Serge Gnabry i Malik Tillman.





Przed Lewandowskim trzy spotkania ligowe. Polak ciężko trenuje, żeby być do nich jak najlepiej przygotowany. Rekord Muellera, który wydawał się absolutnie poza zasięgiem, jest bardzo blisko i taka okazja może się więcej nie powtórzyć. Z jednej strony cztery trafienia to nie mało, ale z drugiej polski snajper przyzwyczaił nas do tego, że strzela jak na zawołanie. I z całą pewnością stać go nie tylko na wyrównanie, ale i na pobicie tego niesamowitego osiągnięcia.



KK