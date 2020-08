Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski podpisał umowę inwestycyjną z Movie Games. To firma zajmująca się produkcją gier komputerowych.

Nawiązanie współpracy z Lewandowskim ma rozpocząć nowy etap w działalności firmy, jakim będzie wydawanie gier o tematyce sportowej. Movie Games chce wykorzystać gigantyczne doświadczenie Lewandowskiego, by pokazać jak "od zaplecza" wygląda świat sportu.

Współpraca między piłkarzem a producentem gier ma rozpocząć się we wrześniu. Zawodnik Bayernu Monachium będzie udziałowcem w nowej spółce, produkującej gry o tematyce sportowej.



- Współpraca z Movie Games to dodatkowo możliwość pokazania piłki nożnej od kuchni i będziemy to robić jako pierwsi - cytuje wypowiedź Lewandowskiego portal wirtualnemedia.pl.



Rola Lewandowskiego ma nie ograniczać się jedynie do częściowego inwestora. Twórcy chcą wykorzystać jego doświadczenie sportowe i przede wszystkim skorzystać z wartości marketingowej kapitana polskiej kadry.



- Z innowacjami staram się być na bieżąco, chętnie korzystam z nich na co dzień. Sam rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie - komentuje Lewandowski.

Dla napastnika Bayernu Monachium podobne inwestycje nie są niczym nowym. "Lewy" jest m.in właścicielem agencji Stor9_ oraz właścicielem funduszu Protos VC, zajmującego się głównie start-upami.



Kończący się sezon był najlepszym w karierze Lewandowskiego. Polak zdobył aż 51 bramek w 43 występach, zdobywając mistrzostwo oraz Puchar Niemiec. Był królem strzelców obu tych rozgrywek, prowadząc także w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Te rozgrywki wznowione zostaną już w piątek, a w sobotę Bayern zagra przeciwko Chelsea FC w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału.





