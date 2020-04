Bundesliga pauzuje, więc zamiast na trawiastych boiskach, Robert Lewandowski błyszczy w sieci. Razem ze swoją małżonką Anną Lewandowską podbija świat TikToka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski znów zrobił show. Zażartował z muzyki Michaela Jacksona. Wideo INTERIA.TV

Parodia Michaela Jacksona jest najnowszym krótkim filmikiem wypuszczonym przez Roberta Lewandowskiego. Żartobliwe nagranie w bardzo krótkim okresie obejrzało aż 2,5 mln widzów.

Reklama

Widać, że mimo przymusowego pobytu w domu Lewandowskiego nie opuszcza humor. Snajper sparodiował ostatnio Michaela Jacksona - w rytm charakterystycznych pisków piosenkarza z utworu "Billie Jean" udawał, że... łapie gorącą filiżankę kawy.



To jednak nic w porównaniu z najpopularniejszym filmem - nagranie, na którym "Lewy" trenuje podciągając się na drążkach zostało wyświetlone ponad osiem milionów razy. I trzeba przyznać, że robi naprawdę ogromne wrażenie.



Konto polskiego napastnika w krótkim odstępie czasu zaczęło obserwować już ponad 900 tysięcy użytkowników - to dwa razy więcej niż Daniego Alvesa i ponad dziewięć razy więcej niż Cesca Fabregasa!

Snajper Bayernu często działa także w duecie z żoną - trenerka fitness na TikToku dobija powoli do 400 tysięcy obserwujących, ale jej filmiki na których tańczy z mężem także docierają do milionów widzów.

Rywalizacja w Bundeslidze została przerwana w pierwszej połowie marca. Większość niemieckich klubów, w tym Bayern, trenuje już w niewielkich grupach. Niemcy są zdeterminowani, by dokończyć obecny sezon. W ostatnim czasie coraz więcej wskazuje na to, że tamtejsza liga wróci do gry w marcu.



Lewandowski jest liderem strzelców Bundesligi. W momencie przerwania rozgrywek, po 23 kolejkach, miał na koncie 25 bramek.



Zdjęcie Robert Lewandowski i Serge Gnabry / Eibner-Pressefoto/ Kohring / East News

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL