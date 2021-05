Już w sobotę Robert Lewandowski może pobić legendarny rekord Gerda Muellera. Polski snajper potrzebuje jednej bramki do wyrównania rekordu, dwóch - by samodzielnie przejść do historii.

Do tej pory Gerd Mueller jest jedynym zawodnikiem, któremu udało się zdobyć 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Niemiecki napastnik dokonał tego w sezonie 1971/72.

Lewandowski na dwie kolejki przed końcem sezonu jest o krok, by wyrównać lub pobić jego rekord. Polak ma na koncie 39 trafień, a do końca sezonu pozostały mu mecze z Freiburgiem oraz Augsburgiem.



Lewandowski krok od rekordu Muellera

Wyczyn Lewandowskiego zasługuje na tym większe uznanie, że polski zawodnik nie grał w tym sezonie we wszystkich meczach Bundesligi. Do zdobycia 39 bramek "Lewemu" wystarczyło zaledwie 27 spotkań!



Najbliższą okazję do poprawienia swojego dorobku "Lewy" będzie miał już w sobotę o godzinie 15.30. Wtedy to pewni mistrzostwa Niemiec Bawarczycy podejmą na Allianz Arenie SC Freiburg. Transmisja spotkania z tego spotkania w Eleven Sports 1, a relacja tekstowa na żywo w Interii.



Dotychczas Lewandowski regularnie zdobywał bramki w meczach z Freiburgiem. W 17 spotkaniach z tym rywalem zdobył 18 bramek. W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern zmierzy się jeszcze z Augsburgiem, którego bramki strzeże Rafał Gikiewicz.

