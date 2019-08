- Bayern stał się moim sportowym domem. To jeden z trzech największych klubów na świecie - powiedział Robert Lewandowski po przedłużeniu kontraktu z Bayernem Monachium. Nowa umowa związała go z drużyną mistrza Niemiec do końca czerwca 2023 roku.

W czwartkowe popołudnie doszło do oficjalnego podpisania nowej umowy między Lewandowskim a Bayernem. Została ona przedłużona o dwa lata (do końca czerwca 2023 roku) oraz wiąże się z dużą podwyżką dla kapitana polskiej kadry. Polski snajper ma zarabiać około 20 mln euro rocznie.



- Bayern stał się moim sportowym domem. Do tego razem z rodziną bardzo dobrze czujemy się w Monachium - powiedział "Lewy" tuż po podpisaniu nowej umowy z Bayernem.

- Jestem przekonany, że w ciągu kilku najbliższych lat wiele osiągniemy. Bayern jest jednym z trzech największych klubów na świecie. Mamy znakomity zespół i jestem dumny z bycia częścią tego klubu - przekonuje Lewandowski.

Zachwytu ze szczęśliwego zakończenia negocjacji nie ukrywał także szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.



- Moim zdaniem Robert jest najlepszym środkowym napastnikiem na świecie i od lat jest podporą naszego zespołu. Cieszymy się, że będzie jeszcze długo grał dla Bayernu i jestem przekonany, że razem z nim osiągniemy nasze ambitne cele - twierdzi Rummenigge.

Z kolei dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić nazwał "Lewego" jedną z legend Bayernu.

- Robert stał się liderem. Jest tak ważnym graczem dla Bayernu i jego fanów, jak Franck Ribery i Arjen Robben - twierdzi były piłkarz, a obecnie dyrektor sportowy Bawarczyków.

Poprzednia umowa "Lewego" obowiązywała jedynie do końca przyszłego sezonu. Obecny polski napastnik rozpoczął w wyjątkowo dobrym stylu, zdobywając aż pięć bramek w dwóch pierwszych meczach Bundesligi, do tego dorzucając dublet w spotkaniu 1. rundy Pucharu Niemiec.

