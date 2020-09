- Dla wszystkich sytuacja była taka sama. Zobaczcie, co robiliśmy przez cały sezon, co ja zrobiłem. Mam nadzieję, że coś się zmieni w kilku najbliższych miesiącach - powiedział Robert Lewandowski, który w rozmowie z "ESPN" po raz kolejny odniósł się do sprawy odwołania plebiscytu Złotej Piłki. Reprezentant Polski zdradził też, kiedy chce zakończyć piłkarską karierę.

Kilka tygodni temu cały piłkarski świat komentował decyzję przedstawicieli "France Football". Francuski magazyn, który regularnie organizuje plebiscyt Złotej Piłki - najbardziej prestiżowej nagrody na najlepszego piłkarza roku - zdecydował o odwołaniu tegorocznej edycji. Powód? Według organizatorów wybór najlepszego piłkarza w sezonie przerwanym pandemią byłby niesprawiedliwy.

- Jeden z nich (piłkarzy - przyp. red.) miał dziesięć meczów za sobą i dwa tygodnie wolnego, drudzy dużo wcześniej zakończyli sezon w swoim kraju, a inni tuż po finiszu swojej ligi musieli grać spotkania jedno po drugim bez możliwości odpoczynku. Taki brak sprawiedliwości narusza zasady Złotej Piłki - mówił Pascal Ferre, redaktor naczelny "France Football".

Z decyzją francuskiego magazynu nie zgodził się Robert Lewandowski, który zdeklasował rywali w indywidualnych osiągnięciach podczas ubiegłego sezonu, a do tego wspólnie z Bayernem Monachium zdobył wszelkie możliwe trofea. Polski napastnik ponownie odniósł się do sprawy w rozmowie z "ESPN".

- Dla wszystkich sytuacja była taka sama. Zobaczcie, co robiliśmy przez cały sezon, co ja zrobiłem. To był niesamowity sezon. Rok się jeszcze nie skończył, mam nadzieję, że coś się zmieni w kilku najbliższych miesiącach. Zakończony sezon był dla nas spektakularny, ale kto wie, co się stanie za dwa, trzy miesiące. Skupiam się na swojej pracy i zobaczymy, co się stanie. Ważne jest to, by nie myśleć o tym, co się już zrobiło, tylko o tym, co jeszcze możesz zrobić - powiedział Lewandowski.