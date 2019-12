Po raz pierwszy od 10 lat przerwana została strzelecka passa Lionela Messiego oraz Cristiano Ronaldo i w 2019 roku to Robert Lewandowski zdobył najwięcej bramek spośród wszystkich piłkarzy. Sprawdziliśmy, kto najbardziej pomógł "Lewemu" w osiągnięciu historycznego rezultatu.

54 bramki w 58 meczach Bayernu Monachium oraz reprezentacji Polski - oto bilans Roberta Lewandowskiego w 2019 roku. Polak okazał się o cztery trafienia lepszy od Lionela Messiego oraz aż o dziesięć od trzeciego na liście Kyliana Mbappe.



Co ciekawe, aż przy 11 bramkach spośród 54 trafień "Lewego" rubryka "asysta" pozostaje pusta. To gole zdobyte bezpośrednio ze stałych fragmentów, dobitki, czy też piłki przejęte po rykoszetach. Kto jednak zasłużył na świąteczny prezent, najbardziej przyczyniając się do sukcesu Polaka?

Dla kibiców, którzy regularnie oglądają spotkania Bayernu, nie będzie zaskoczeniem, że najlepiej układała się współpraca Lewandowskiego z Thomasem Muellerem. To właśnie on asystował "Lewemu" najczęściej w minionym roku - aż przy 10 bramkach. To właśnie Mueller jest zawodnikiem, który może pochwalić się największą liczbą asyst do Lewandowskiego w całej jego karierze.

Taki sam dorobek jak Mueller - z tym, że wspólnymi siłami - uzyskali Serge Gnabry i Joshua Kimmich. Każdy z nich zaliczył po pięć asyst przy bramkach polskiego napastnika. Z kolei trzy ostatnie podania zapisał na swoje konto Kingsley Coman.

Pięciu zawodników zaliczyło po dwie asysty do Lewandowskiego - to sprowadzeni latem Philippe Coutinho oraz Benjamin Pavard, a także David Alaba oraz Alphonso Davies. Do tego grona dołączył także pierwszy z reprezentantów Polski, Kamil Grosicki.

Z kolei po jednej asyście zaliczyło aż 10 zawodników. Wśród nich są takie nazwiska jak James Rodriguez, Thiago Alcantara, czy nawet Franck Ribery. Nie brakuje także reprezentantów Polski. Na liście znaleźli się Sebastian Szymański, Arkadiusz Reca oraz Artur Jędrzejczyk.

Asysty przy bramkach Roberta Lewandowskiego w 2019 roku:

10 - Thomas Mueller,

5 - Serge Gnabry, Joshua Kimmich,

3 - Kingsley Coman,

2 - Philippe Coutinho, Benjamin Pavard, David Alaba, Alphonso Davies, Kamil Grosicki,

1 - James Rodriguez, Thiago Alcantara, Franck Ribery, Ivan Periszić, Leon Goretzka, Niklas Suele, Corentin Tolisso, Sebastian Szymański, Arkadiusz Reca, Artur Jędrzejczyk.

