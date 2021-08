Lewandowski bije kolejne rekordy, strzela gole z nieprawdopodobną częstotliwością, nic więc dziwnego, że również jego były klub na tym cierpi.

Przed dzisiejszym pojedynkiem o Superpuchar Niemiec, pomiędzy Bayernem i Borussią, "Lewy" już mógł poszczycić się imponującą statystyką.



W 23 meczach przeciwko BVB, od kiedy w 2014 roku przeniósł się do Monachium, strzelił 22 gole. Dziś na Signal Iduna Park pokazuje, że nie ma zamiaru się zatrzymywać i kolejny sezon z rzędu ma ambicje być jedną z najjaśniejszych gwiazd.



Robert Lewandowski katem Borussii Dortmund

W 41. minucie nasz supersnajper otworzył wynik spotkania, popisując się pięknym uderzeniem głową. Polak, jak na rasowego napastnika przystało, świetnie odczytał intencje Serge'a Gnabry'ego i nabiegł na doskonale dośrodkowaną piłkę. Siła strzału i precyzja sprawiły, że Gregor Kobel nie miał najmniejszych szans.

Reklama

A zatem to już 23 gol Polaka przeciw klubowi z Zagłębia Ruhry i nic nie wskazuje na to, żeby licznik miał się zatrzymać.



Dodatkowo warto odnotować, że był to szósty gol Lewandowskiego w 11. meczu o Superpuchar Niemiec.



AG