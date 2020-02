Robert Lewandowski jest pierwszym zawodnikiem, który w trwającym sezonie zdobył 40 bramek we wszystkich rozgrywkach. W skład tego wchodzą bramki zdobyte dla klubu i reprezentacji.

Zaledwie trzech minut potrzebował Robert Lewandowski, by strzelić gola w spotkaniu Bayernu z 1. FC Koeln. Bawarczycy już po 12 minutach prowadzili 3-0, a ostatecznie zwyciężyli 4-1.

Dzięki bramce strzelonej "Kozłom" Lewandowski jako pierwszy dotarł do granicy 40 zdobytych bramek w trwającym sezonie.



Polak prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi (23 bramki) oraz Ligi Mistrzów (10 bramek). Do tego dorzucił trzy bramki zdobyte w meczach Pucharu Niemiec i cztery dla reprezentacji Polski, co daje łącznie 40 bramek zdobytych od początku sezonu do połowy lutego!



"Lewy" do zdobycia pierwszych 40 bramek potrzebował zaledwie 37 występów. Na boisku przebywał przez 3170 minut, co daje średnią zdobytej bramki co 79,25 min.



Za plecami Lewandowskiego czają się inni wybitni snajperzy. Od początku sezonu dla klubu i reprezentacji Erling Haaland zdobył 37 bramek, Cristiano Ronaldo - 35, a Ciro Immobile - 32.

Zdjęcie Robert Lewandowski celebruje bramkę zdobytą w meczu z 1. FC Koeln / Lars Baron/Bongarts/ / Getty Images

