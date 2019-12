Philippe Coutinho rozegrał znakomity mecz przeciwko Werderowi Brema. Brazylijczyk popisał się hat-trickiem i zaliczył dwie asysty, a Bayern Monachium rozgromił rywala 6-1. Trudno się zatem dziwić, że gwiazdy Bawarczyków z Robertem Lewandowski na czele naciskają włodarzy klubu na transfer definitywny Coutinho.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Werder Brema 6-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Coutinho jest obecnie wypożyczony na jeden sezon z Barcelony i wyraźnie odżył na Allianz Arena. Popis dał w sobotnim pojedynku przeciwko Werderowi. Głównie dzięki niemu Bayern wrócił na właściwe tory po porażce sprzed tygodnia z Borussią Moenchengladbach.



Swoim świetnym występem Brazylijczyk sprawił, że gwiazdy Bayernu apelują do włodarzy klubu, żeby jak najszybciej dokonały transferu definitywnego.



"Jeśli widziałeś jego występ, to musimy go kupić, prawda?" - skomentował David Alaba.



Pod wrażeniem Coutinho jest także Robert Lewandowski, który w tym sezonie strzelił już 29 goli dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach. Przeciwko Werderowi trafił dwukrotnie. Przy jednej z bramek Polaka asystował właśnie Coutinho.



"To było niesamowite, co on zrobił" - stwierdził Lewandowski cytowany przez "Mirror". "Potrzebujemy takiego zawodnika. Bardzo się cieszę, że pokazał, co potrafi" - dodał polski snajper.