Często do wygrania spotkania wystarczy jedna akcja czy zawahanie rywali. W świecie europejskiej piłki nożnej jest kilka drużyn, które opanowały ten schemat do perfekcji. Dziś skupimy się jednak na drużynach, mających zupełnie inne podejście do futbolu. Epidemia koronawirusa sparaliżowała rozgrywki, więc jest to idealny moment, aby przyjrzeć się najskuteczniejszym duetom w czołowych ligach europejskich.

Obecnie w klasyfikacji Złotego Buta rządzą dwie ekipy - Bayern Monachium i Lazio. Bawarczyków w zestawieniu reprezentuje Robert Lewandowski, natomiast honoru włoskiej piłki broni Ciro Immobile. Sytuacja nie zmienia się również w klasyfikacji najskuteczniejszych duetów wśród czołowych lig europejskich.

W spotkaniach Bayernu, jak i Lazio, zawsze pada sporo bramek. Drużyna z Monachium w tym sezonie trafiła do siatki 73 razy. Od Bawarczyków skuteczniejsi są jedynie piłkarze PSG. Gracze Lazio w tym sezonie mieli trzynaście trafień mniej, a więcej bramek od nich w Serie A zdobyła jedynie Atalanta.

Spora ilość bramek, które zdobywają drużyny w dwóch przypadkach zależą głównie od jednego aktora. Jest tak w Bayernie i Lazio, inaczej wygląda to w PSG, gdzie większa ilość piłkarzy ma udział w zdobywaniu goli. Jak to wygląda w szczegółach?

Najskuteczniejsze duety w Europie:

1. Bayern Monachium (73 bramki) - Robert Lewandowski i Serge Gnabry (36 gole)

Fundamentem ataku Bawarczyków nadal pozostaje Robert Lewandowski. Polak zdobył w tym sezonie 25 bramek w lidze, co stanowi około 34 procent wszystkich goli zdobytych przez Bayern. Reprezentant Polski może jednak liczyć na wsparcie Serge Gnabry’ego, który do tej pory trafił do siatki 11 razy. Bayern dzięki świetnej postawie drużyny w ostatnim czasie lideruje w tabeli Bundesligi, mając cztery punkty przewagi nad Borussią.

2. Lazio Rzym (60 bramek) - Ciro Immobile i Felipe Caicedo (35 goli)

Rzymianie dosyć niespodziewanie włączyli się w tym sezonie do gry o mistrzostwo Serie A. "Biancocelesti" nie przegrali w 21 ostatnich ligowych starciach i zaliczyli jedynie dwa remisy. Gwiazdą zespołu jak i najlepszym strzelcem drużyny jest Ciro Immobile. Włoch w tym sezonie do siatki trafił 27 razy i również zaliczył aż 7 asyst. To co zdaje się odróżniać go od Lewandowskiego to właśnie większa kreatywność w kreowaniu akcji. "KingCiro" jak nazywają Włocha kibice Lazio, brał udział w aż 56 proc. zdobytych goli przez Lazio (same bramki stanowią ok. 45 procent).

Zdjęcie Felipe Caicedo i Ciro Immobile / ALBERTO PIZZOLI / East News

3. PSG (75 bramek) - Kylian Mbappe i Neymar (31 goli)

Dominacja Paryżan w rozgrywkach Ligue 1 jest niezaprzeczalna. Paryżanie mają 12 punktów przewagi nad swoich odwiecznym rywalem - Olympique Marsylia. Potencjał ofensywny PSG po przyjściu Mauro Icardiego robi bardzo duże wrażenie. Najwięcej bramek w tym sezonie zdobył Mbappe. Młody Francuz do siatki trafił 18 razy. Równie dobrze w ataku spisywał się Neymar, który może pochwalić się 13 trafieniami. Podobną ilością bramek zdobył Icardi (12), co oprócz Atalanty czyni ich najbardziej "równą" pod względem strzelanych bramek przez swoich zawodników drużyną w Europie.

Pierwszą piątkę uzupełniają FC Barcelona i Liverpool, których dwóch najskuteczniejszych strzelców zdobyło po 30 trafień. W przypadku "Dumy Katalonii" w klasyfikacji strzelców przeważa Lionel Messi, który do tej pory zdobył 19 trafień.

Wynik pewnie byłby o wiele większy, jednak Argentyńczykowi przydarzyła się niedawno seria czterech spotkań bez bramki. Wśród graczy Barcy najlepiej uzupełnia go Luis Suarez z 11 bramkami na koncie.

Jeżeli chodzi o najskuteczniejszych strzelców Liverpoolu to bez niespodzianek w klasyfikacji przewodzą Mohamed Salah i Sadio Mane. Egipcjanin ma na swoim koncie 16 trafień, a Senegalczyk zdobył dwie bramki mniej. Liverpool w tym sezonie zdobył 66 goli, a lepszym bilansem strzeleckim może pochwalić się jedynie Manchester City.

W Anglii trwa dyskusja czy "The Reds" powinni sięgnąć po wyczekiwany tytuł, nawet gdyby liga nie została wznowiona. Drużyna z Merseyside ma obecnie 25 punktów przewagi nad podopiecznymi Josepa Guardioli.

