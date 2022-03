Mecz Bayern - Bayer to kolejny trudny sprawdzian dla ekipy z Monachium. Bayer to obecnie trzecia ekipa niemieckiej Bundesligi i choć dzisiejszych rywali dzieli spora różnica punktowa, gracze z Leverkusen chcą sprawić niespodziankę. Co ciekawe, bilans ostatnich pięciu spotkań obu drużyn jest identyczny - cztery zwycięstwa i jedna porażka. Bayern - Bayer transmisja tv i online: Gdzie oglądać? Bayern - Bayer "na żywo" na sport.interia.pl.

Reklama

Bayern - Bayer: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Bundesligi

Mecz Bayern - Bayer gospodarze rozpoczynają jako lider tabeli Bundesligi i to nie zmieni się w przypadku ewentualnej przegranej Bayernu. Drużyna Polaka zdobyła 58 punktów, a nad drugą Borussią ma osiem punktów przewagi. Robert Lewandowski mecz Bayern - Bayer rozpocznie z nadzieją na kolejne gole - w Bundeslidze ma ich już 28, a do pobicia swojego rekordu 41 strzelonych bramek w jednym sezonie sprzed roku brakuje mu czternaście trafień. Na boisku Lewandowski musi uciekać obrońcom, a poza nim, także plotkom - nie brakuje informacji o letnim transferze Polaka.

Ostatnie wyniki Bayernu Monachium w Bundeslidze:

Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium 0-1

Bayern Monachium - Furth 4-1

Bochum - Bayern Monachium 4-2

Spotkanie Bayern - Bayer to szansa dla gości na umocnienie się na trzeciej pozycji w tabeli Bundesligi. Bayer Leverkusen zdobył do tej pory 44 punkty, czyli o czternaście mniej od dzisiejszego, wymagającego rywala. Trudnego tym bardziej, że w meczu Bayern - Bayer nie wystąpi drugi najlepszy strzelec Bundesligi Patrik Schick. Ten zdobył już 20 goli w niemieckiej ekstraklasie, jednak nie pojawi się dziś na boisku z powodu kontuzji łydki. To ogromna strata dla widowiska, bo przecież Czech przez długi czas towarzyszył i deptał Robertowi Lewandowskiemu po piętach w klasyfikacji strzelców.



Ostatnie wyniki Bayeru Leverkusen w Bundeslidze:

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3-0

FSV Mainz - Bayer Leverkusen 3-2

Bayer Leverkusen - FSV Stuttgart 4-2

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Borussia M'gladbach. Skrót meczu. WIDEO © 2022 Associated Press

Bundesliga Bayern - Bayer. O której i kiedy gra Lewandowski?

Mecz Bayern - Bayer rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30.

Bundesliga: Bayern - Bayer transmisja tv. Gdzie oglądać?

Mecz Bayern - Bayer w tv nie będzie dostępny w żadnej stacji telewizyjnej w Polsce.

Bundesliga: Bayern - Bayer transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Bayern - Bayer transmisja online live stream na platformie Viaplay.

Mecz Bayern - Bayer "na żywo" na sport.interia.pl.

O której początek meczu Bayern - Bayer? Godzina 15.30 w sobotę 5 marca.

Bayern - Bayer transmisja TV: Brak transmisji w tv.

Bayern - Bayer transmisja online live stream: Viaplay.

Transmisja Bayern - Bayer "na żywo": sport.interia.pl.