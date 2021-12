Napastnik Bayernu Monachium śrubuje niesamowity wynik strzelecki. W meczu z VfB Stuttgart dorzucił dwie kolejne bramki i ma ich w tym sezonie na koncie już 68.

Na ten dorobek składają się 42 bramki Lewandowskiego zdobyte w Bundeslidze, 11 bramek w Lidze Mistrzów, 11 bramek w reprezentacji Polski i cztery bramki zdobyte w innych rozgrywkach, jak Superpuchar Niemiec, czy Klubowe Mistrzostwa Świata.



Robert Lewandowski tuż za Cristiano Ronaldo

Dla Lewandowskiego jest to najlepszy strzelecko rok w karierze. Wystarczy powiedzieć, że Cristiano Ronaldo i Lionel Messi w ciągu całej kariery tylko po razie zdobyli więcej bramek w roku kalendarzowym.



Co więcej, Polak ma szanse prześcignąć najlepszy dorobek Ronaldo. Ten w 2013 roku zdobył 69 bramek, a Lewandowski ma już na koncie 68 trafień. Do wyrównania osiągnięcia Portugalczyka brakuje mu tylko jednego gola.



"Lewy" - podobnie jak o pobicie rekordu Gerda Muellera w Bundeslidze - będzie walczył z historycznym osiągnięciem do ostatniego spotkania. W 2021 roku zagra jeszcze jeden mecz - w piątkowy wieczór zmierzy się z VfL Wolfsburg (17 grudnia).



Wówczas w XXI wieku w pojedynczym roku kalendarzowym więcej bramek od Lewandowskiego zdobyłby tylko Lionel Messi. Argentyńczyk w 2012 roku zanotował kosmiczną liczbę 91 trafień.

Reklama

Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 60% Anita Włodarczyk 40%

głosów: 11661

WG