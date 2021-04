"Do zobaczenie wkrótce" - napisał Robert Lewandowski na portalu społecznościowym pod zdjęciem, na którym widać jak trenuje w siłowni.

Kapitan reprezentacji Polski podczas meczu z Andorą w eliminacjach MŚ 2022 doznał kontuzji - naciągnął więzadło w kolanie. Przez to nie zagrał w meczu z Anglią na Wembley i pauzuje w spotkaniach Bayernu.



Jeśli chodzi o długość przerwy, to po powrocie "Lewego" do Monachium, lekarze klubowi mówili o miesiącu. Być może jednak powrót nastąpi szybciej. W czwartek Lewandowski zamieścił na portalu społecznościowym zdjęcie, jak trenuje w siłowni.

Kiedy Lewandowski wróci?

"Do zobaczenia wkrótce" - napisał.

Pytanie, kiedy to wkrótce nastąpi? Jeszcze we wtorek Polak w rozmowie ze Sky Sports stwierdził, że nie będzie to rewanżowy mecz Bayernu z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany 13 kwietnia.

