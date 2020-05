Robert Lewandowski radzi norweskiemu talentowi Erlingowi Haalandowi, by dłużej pograł w Bundeslidze i spokojnie rozwijał swój talent. "Masz wielki potencjał, ale na kolejny krok jest jeszcze czas" - zwrócił się do zawodnika Borussii Dortmund kapitan polskiej reprezentacji. "Lewy" odniósł się również do przyszłości. Jego dobry napastnik będzie musiał grać tak samo dobrze obiema nogami.

Przed przymusową przerwą w Bundeslidze spowodowaną pandemią koronawirusa Haaland był na ustach wszystkich. Dołączył do Borussii zimą i w ośmiu meczach niemieckiej ekstraklasy strzelił dziewięć goli. Dwukrotnie zdołał też trafić w Lidze Mistrzów. Dobre występy rozpoczęły transferowe spekulacje. Norweski nastolatek łączony był już z Realem Madryt, ale kontrakt z BVB ma podpisany do 2024 roku.

"Lepiej będzie dla Erlinga, żeby został jeszcze w Bundeslidze i tu spokojnie się rozwijał. On ma olbrzymi potencjał, ale też jeszcze sporo czasu" - powiedział Lewandowski w trakcie wideokonferencji z zagranicznymi mediami, ale i dodał: "Nie chcę moimi wypowiedziami nakładać na niego dodatkowej presji. Jeśli jednak będzie ciężko pracować, osiągnie kiedyś najwyższy poziom".



31-letni Lewandowski podkreślił, że w najbliższych latach gra w ofensywie mocno się zmieni.



"Futbol cały czas ewaluuje. Myślę, że będzie trzeba jeszcze ciężej pracować, żeby osiągnąć światowy poziom. Dobry napastnik będzie musiał grać tak samo dobrze dwoma nogami" - ocenił.



Polski napastnik jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców w Bundeslidze. Po 27 kolejkach ma 27 trafień i goni rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył 40 bramek.

