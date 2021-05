Robert Lewandowski za jednym razem pobił dwa rekordy Gerda Muellera. Nie tylko zdobył najwięcej bramek w jednym sezonie Bundesligi. Został też czwarty raz z rzędu królem strzelców tych rozgrywek. Niemcowi ta sztuka udała się trzy razy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - Augsburg 5-2 - skrót. Lewandowski z rekordem! (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Reklama

W ciągu całej kariery Mueller siedem razy był najlepszym strzelcem Bundesligi. Do tego osiągnięcia Lewandowskiemu brakuje jeszcze jednego wyróżnienia. Jednak biorąc pod uwagę tytuły zdobywane po kolei, to Polak jest rekordzistą.



Z 41. golami Lewandowski czwarty raz z rzędu został najskuteczniejszym piłkarzem ligi niemieckiej. W poprzednim sezonie też zanotował 34 trafienia i też zdobył ten tytuł. W rozgrywkach 2018/19 potrzebował do tego tylko 22 bramek, a w 2017/18 29.



Lewandowski pobił kolejny rekord Muellera

Reklama

Mueller był królem strzelców od sezonu 1971/72 do 1973/74. W tym pierwszym sezonie tytuł zdobył, po zdobyciu 40 goli, co było rekordem Bundesligi, aż do dziś, gdy Bayern pokonał Augsburg 5-2, a Lewandowski strzelił ostatniego gola, który był jego 41. ligowym trafieniem. W kolejnych dwóch latach Niemiec zdobywał jeszcze odpowiednio 36 i 30 bramek.



Nie oznacza to, że Lewandowski nie może pobić kolejnych osiągnięć kolejnych wybitnego niemieckiego napastnika. Jeśli Polak jeszcze dwa razy będzie najskuteczniejszym piłkarzem Bundesligi, to pod tym względem też zostanie rekordzistą.



Znacznie trudniej będzie "Lewemu" pobić rekord wszystkich goli. Mueller zdobył w lidze niemieckiej 365 bramek. Polski napastnik ma na koncie 277 trafień.



MP