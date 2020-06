Najlepszy strzelec Bundesligi Robert Lewandowski po zdobyciu mistrzostwa Niemiec z Bayernem Monachium stawia sobie kolejny cel - sukces w Lidze Mistrzów. Decydujące mecze w tych rozgrywkach odbędą się w sierpniu.

"Pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Niemczech. Teraz chcemy pokazać, że możemy grać jeszcze lepiej w Lidze Mistrzów" - powiedział polski napastnik, który po koronę króla strzelców niemieckiej ekstraklasy sięgnął po raz piąty. W sobotę w ostatnim meczu sezonu z Wolfsburgiem (4-0) zdobył swoją 34. bramkę.

W tym sezonie Lewandowski jest również najskuteczniejszym piłkarzem Ligi Mistrzów, mając w dorobku 11 trafień.



Trener Bayernu Hansi Flick podkreślił, że zdobycie tytułu mistrza Niemiec jest tylko "celem pośrednim".



"Fajnie podnieść "Meisterschale" (trofeum za zwycięstwo w Bundeslidze - przyp. red.), ale mistrzostwo Niemiec to tylko cel pośredni. Podoba mi się, że nie mówię: to wszystko, jesteśmy usatysfakcjonowani. Wręcz przeciwnie, dążymy do osiągnięcia następnego celu" - zapewnił Flick.



Kolejnym będzie Puchar Niemiec. Bawarczycy zagrają o to trofeum 4 lipca z Bayerem Leverkusen.



Jednak głównym celem pozostaje triumf w Lidze Mistrzów. Bayern sięgnął po dublet w Niemczech i zwyciężył w Champions League tylko raz - w 2013 roku, pod wodzą Juppa Heynckesa i z duetem Franck Ribery - Arjen Robben, którzy wówczas byli u szczytu formy.