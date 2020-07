Robert Lewandowski rozgrywa znakomity sezon. Polak został królem strzelców Bundesligi, rozgrywek Pucharu Niemiec, a na swoim strzeleckim koncie ma już 51. bramek, dzięki czemu dołączył do prestiżowego grona graczy, którzy zdobyli 50 goli w jednym sezonie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Najpiękniejsze gole 34. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS).. Wideo Eleven Sports Bundesliga Pucharu Niemiec. Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 2-4. Bawarczycy ponownie triumfują!

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w finałowym spotkaniu Pucharu Niemiec, który Bayern wygrał 4-2. Polak trafił najpierw w 59. minucie, wykorzystując podanie od... Manuela Neuera. Napastnik "Die Roten" zaskoczył Lukasa Hradeckiego, który nie zdołał zatrzymać piłki lecącej wprost w niego.

Reklama

Drugie trafienie przypadło na samą końcówkę spotkania. Ivan Periszić idealnie wycofał futbolówkę do "Lewego", a ten lekką podcinką umieścił ją w siatce.



Dla "Lewego" były to kolejno 50. i 51. bramka w tym sezonie. Oznacza to, że polski napastnik dołączył do bardzo elitarnego grona. Wcześniej tyle goli w jednym sezonie zdobywali (wśród aktywnie grających zawodników) tylko Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović i Luis Suarez.

Reprezentant Polski został również królem strzelców Pucharu Niemiec piąty raz w swojej karierze. "Lewy" pobił zatem kolejny rekord. Cztery razy po tytuł króla strzelców DBF-Pokal sięgał wcześniej również Hannes Loehr.