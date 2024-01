"Riposta" Bayernu za odejście Lewandowskiego? Na stole taka opcja, "bomba"

Bayern Monachium z całą pewnością nie ma zamiaru przerywać swojej wieloletniej hegemonii w Bundeslidze - jeśli jedna ekipa z Allianz Arena chciałaby kolejny sezon z rzędu sięgnąć po mistrzostwo, to bez wątpienia potrzebować będzie ona konkretnych wzmocnień już zimą, by móc dalej wytrwale rywalizować z obecnym liderem niemieckiej ekstraklasy, czyli Bayerem Leverkusen.

Ronald Araujo w Bayernie Monachium? Może zjawić się gigantyczna oferta

Mowa o Ronaldzie Araujo, który co prawda zdecydowanie preferuje grę jako klasyczny stoper, ale który już wielokrotnie brał w FC Barcelona na siebie ciężar pilnowania prawej flanki. Jak poinformował w katalońskim programie radiowym "Què T'hi Jugues" dziennikarz Sique Rodriguez, Bayern miał dać już do zrozumienia "Blaugranie", że byłby on skłonny wydać na Urugwajczyka nawet... zawrotne 100 mln euro.

To oczywiście olbrzymia suma i jeśli te dane okazałyby się prawdziwe, to mistrzowie Hiszpanii nie mogliby przejść obok niej zupełnie obojętnie. Podobno jednak Araujo absolutnie nie jest brany pod uwagę w kontekście opuszczania klubu. Trudno się dziwić takiemu podejściu - jeśli bowiem defensor jest zdrowy, to praktycznie każdorazowo rozgrywa on w bordowo-granatowych barwach pełne 90 minut, będąc częścią prawdziwego trzonu drużyny.