"Rewanż" Bayernu na Barcelonie? Trener przekonany, chce działać natychmiast

Po wielu tygodniach różnych podchodów "Lewy" dopiął jednak swego i przeniósł się do FC Barcelona, szukając w Katalonii zupełnie nowych przedsięwzięć. "Die Roten" tymczasem nie ściągnęli do Bawarii jak dotychczas nowej "dziewiątki" tej klasy co Lewandowski, za to sprowadzili pewnego skrzydłowego i... to spowodowało spore kłopoty.