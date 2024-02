W trwających rozgrywkach Kamiński miał umocnić swoją pozycję, ale zamiast tego gra zdecydowanie rzadziej . Jesienią w wyjściowym składzie znalazł się tylko raz. Zimą jednak "Wilki" zablokowały jego wypożyczenie, a Polak został okrzyknięty "wygranym zimowego zgrupowania". Trener Niko Kovac faktycznie wystawił Polaka w wyjściowym składzie w dwóch pierwszych styczniowych meczach, ale... to by było na tyle.

Jakub Kamiński skreślony przez Niko Kovaca

Wszystko wskazuje więc na to, że na razie 21-latek został skreślony przez trenera Niko Kovaca, który wyżej ceni sobie Lovro Majera, Vaclava Cerny'ego, a ostatnio także Kevina Paredesa, czy Patricka Wimmera. To może oznaczać, że latem Kamiński być może będzie rozglądał się za nowym pracodawcą. Choć nic nie jest jeszcze przesądzone - Kovac wielokrotnie odsuwał już w Wolfsburgu zawodników od składu, by później przywrócić ich do "jedenastki". Choć zdarzały się i takie przypadki jak Maxa Krusego, którego przygoda z Wolfsburgiem, a później profesjonalną piłką, dobiegła końca.