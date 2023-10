Co ciekawe, zawodnicy którzy wpisali się na listę strzelców po stronie przyjezdnych to wahadłowi. Pokazuje to, jak ofensywny zespół zbudował Xabi Alonso. Przy tym wszystkim przede wszystkim zgadzają się wyniki - Bayer może się pochwalić bilansem 7-1-0, co oznacza 22 punkty zdobyte na 24 możliwe i fotel lidera Bundesligi. Drugi jest Stuttgart (21 "oczek"), który zaskoczył wszystkich obserwatorów niemieckiej piłki. W sobotę także wygrał (3:0 z Unionem Berlin).