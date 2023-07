Reprezentant Polski na wylocie z klubu. Nie ma tam już czego szukać

Wszystko wskazuje na to, że przygoda z Bundesligą okaże się dla Jacka Góralskiego totalnym niewypałem. Szefowie VfL Bochum robią wszystko, by tego lata pozbyć się reprezentanta Polski, który posiada jeszcze roczny kontrakt. Za ile? To nie gra roli. - Byliby zadowoleni, gdyby zniknął z listy płac. Jest wielu graczy na pozycji środkowego pomocnika, a latem przyszedł nowy zawodnik. Jacek nie ma już szans w Bochum - mówi w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl niemiecki dziennikarz Philipp Rentsch.