Reprezentant Polski na wylocie z drużyny. Miał ogrom pecha

Następnie trafił... poza Europę, bo podpisał kontrakt z Kajratem Ałmaty. Po dwóch sezonach - i dwóch kolejnych zdobytych trofeach, mistrzostwie i pucharze Kazachstanu - Góralski zdecydował się na powrót do Europy, do tego przenosząc się do bardzo mocnych rozgrywek, a mianowicie niemieckiej Bundesligi.

Jacek Góralski rozstanie się z VfL Bochum? Lokalne media nie pozostawiają złudzeń

Góralski jest bowiem całkowicie poza składem swojego obecnego zespołu, VfL Bochum . W ogólnym rozrachunku w jego barwach zaliczył jak dotychczas tylko sześć występów (z czego dwa w spotkaniach towarzyskich) i nic nie wskazuje na to, by ta statystyka się polepszyła.

Jak informuje serwis vfl-magazin.de wszystko wskazuje na to, że już tego lata dojdzie do rozbratu między futbolistą a klubem - jest to o tyle znamienne, że w teorii umowa między obiema stronami powinna być ważna aż do końca czerwca 2024 roku. Zapewne dojdzie jednak do rozwiązania jej za porozumieniem stron...