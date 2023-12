"Były bramkarz reprezentacji Niemiec wtargnął na teren należący do sąsiada, uzbrojony w piłkę łańcuchową , i pociął stojący tam garaż na kawałki. Powód agresywnego zachowania zdumiewa. Miał nim być fakt, że zniszczony budynek... zasłaniał widok na pobliskie jezioro" - pisała Interia pod koniec lipca zeszłego roku .

Jens Lehmann potężnie ukarany za skandal z piłą łańcuchową

Gdyby plan Lehmanna wypalił, to sprawa mogłaby się nie "wysypać", co świadczyłoby o tym, że nie wpadł bronić widoku na Starnberger See będąc w zupełnym amoku. Miał konkretny plan, jak uciec od podejrzeń i odpowiedzialności, bowiem zanim poprzecinał belki dachowe garażu, najpierw wyrwał kable monitoringu. "Biedak" jednak nie przewidział, że urządzenie dodatkowo było zasilane także baterią, w związku z czym zniszczenie kabli okazało się nic niewarte. Całe zajście zostało zarejestrowane, a zdjęcia opublikował "Bild".