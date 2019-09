Marc-Andre ter Stegen to bezdyskusyjnie jeden z najlepszych bramkarzy świata. Mimo to, w reprezentacji Niemiec jest numerem dwa, a miejsce w pierwszym składzie należy do Manuela Neuera. Golkiper FC Barcelona jest zawiedziony takim obrotem spraw, o czym mówił w jednym z wywiadów. Neuer postanowił odpowiedzieć na jego mocne słowa.

- Nie jest łatwo zrozumieć dlaczego tak się dzieje. W każdym meczu daję z siebie wszystko i cały czas próbuję. To zgrupowanie było dla mnie ciosem - mówił z rozżaleniem ter Stegen.

Jego rywal do miejsca w składzie nie przeszedł obojętnie obok tych słów i postanowił się do nich odnieść.



- Myślę, że jest świetnym bramkarzem i dobrze się prezentuje, ale nie jestem pewien, czy to nam pomoże - stwierdził Neuer, komentując wypowiedź swojego zmiennika. - Mamy dobrych bramkarzy. Kvein Trapp, Bernd Leno... Wszyscy są rewelacyjni i chcą grać, zamiast siedzieć na ławce. Jesteśmy drużyną i musimy się wspierać. My, bramkarze, musimy trzymać się razem - dodał.



Bramkarz Bayernu zaznaczył także, że o słowach ter Stegena słyszał już wcześniej, lecz tylko w mediach. Obaj zainteresowani nie rozmawiali na ten temat w cztery oczy.



Podczas ostatniego zgrupowania Niemcy przegrali z Holandią 2-4 oraz pokonali 2-0 Irlandię Północną i, po pięciu kolejkach, liderują w grupie C eliminacji do Euro 2020.



