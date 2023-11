Rekord Lewandowskiego zagrożony, a tu jeszcze to. Niemcy napędzili Kane'a

Rekord Gerda Muellera w Bundeslidze (40 bramek zdobytych w jednym sezonie) utrzymywał się przez blisko 50 lat, pół wieku. Czy to możliwe, by wynik Roberta Lewandowskiego , który w 2021 roku pobił Muellera o jednego gola, został pobity w zaledwie trzy lata?

Do tego oczywiście wciąż daleko, ale na jak najlepszej drodze do zrealizowania takiego scenariusza jest obecne Harry Kane , który już teraz w niemieckiej ekstraklasie ma na swym koncie 17 trafień i trzeba powiedzieć wprost - nawet patrząc na klasę tego napastnika mało kto się chyba spodziewał, że aż tak dobrze odnajdzie się on od razu w swoim nowym zespole, Bayernie Monachium .

Harry Kane z dodatkową kasą za 40 goli w sezonie. Bayern wie, jak motywować gwiazdora

Wygląda jednak na to, że poza własnymi ambicjami Kane ma jeszcze co najmniej jeden motywator co do tego, by odnotowywać jak najwięcej bramek. Wedle informacji przekazywanych przez dziennikarzy "Bilda", Tobiasa Altschäffla i Christiana Falka, Anglik może niedługo otrzymać pokaźny finansowy bonus.