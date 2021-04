RB Lipsk przegrał 1-2 z 1. FC Koeln w meczu 30. kolejki Bundesligi. To oznacza, że Bayern już w sobotę może zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec. Potrzebuje do tego wygranych w meczach z Bayerem Leverkusen i FSV Mainz.

Spora przewaga RB w pierwszej części spotkania nie znalazła odzwierciedlenia w postaci zmiany wyniku. Piłkarze Lipska mieli nadzieję, że wynik meczu otworzy się szybko po przerwie - tak też się stało, z tym, że bramkę zdobyła ekipa z Kolonii.



Już kilkadziesiąt sekund po zmianie stron piłkę do bramki skierował Jonas Hector. Kapitan Koeln trafił do bramki strzałem głową po dośrodkowaniu z lewej strony.



Przed upływem godziny gry stan meczu wyrównał fantastycznym strzałem zza pola karnego Amadou Haidara. Kilkanaście sekund później Koeln wróciło na prowadzenie - po pięknej asyście piętą Ondreja Dudy swoją drugą bramkę w tym meczu zdobył Hector.

Doskonałą szansę na doprowadzenie do wyrównania miał jeszcze w doliczonym czasie gry Justin Kluivert. W sytuacji sam na sam nie trafił jednak w bramkę.



Oznacza to, że jeśli Bayern Monachium pokona dziś Bayer Leverkusen, jego przewaga wzrośnie do 10 punktów. Przy kolejnej wygranej w sobotę z Mainz - Bawarczycy zapewnią sobie mistrzostwo Niemiec.

1. FC Koeln - RB Lipsk 2-1 (0-0)



Bramki: 1-0 Hector (46.), 1-1 Haidara (59.), 2-1 Hector (60.).





30. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-04-20 18:30 | Stadion: RheinEnergieStadion | Arbiter: Frank Willenborg STATYSTYKI 1. FC Koeln RB Lipsk 2 1 Posiadanie piłki 28,8% 71,2% Strzały 7 20 Strzały na bramkę 5 7 Faule 9 16

2 1 1. FC Koeln RB Lipsk Horn Ehizibue Bornauw Czichos Horn Skhiri Wolf Drexler Rexhbecaj Hector 2 Duda Gulácsi Mukiele Mulere Klostermann Upamecano Halstenberg Adams Haidara Nkunku Kampl Forsberg Sørloth SKŁADY 1. FC Koeln RB Lipsk Timo Horn Peter Gulacsi 23′ 23′ 75′ 75′ Kingsley Ehizibue 77′ 77′ Nordi Mukiele Mulere Sebastiaan Bornauw Lukas Klostermann 90′ 90′ Rafael Czichos 55′ 55′ Dayotchanculle Upamecano Jannes-Kilian Horn 66′ 66′ Marcel Halstenberg Ellyes Skhiri 61′ 61′ Tyler Adams 66′ 66′ Marius Wolf 59′ 59′ 90′ 90′ Amadou Haidara 90′ 90′ Dominick Drexler Christopher Nkunku Elvis Rexhbecaj 83′ 83′ Kevin Kampl 46′, 60′ 46′, 60′ 90′ 90′ Jonas Hector 61′ 61′ Emil Forsberg Ondrej Duda Alexander Soerloth REZERWOWI Ron-Robert Zieler Josep Martínez Riera Noah Katterbach 61′ 61′ José Ángel Esmoris Tasende Jorge Meré Pérez Benjamin Henrichs 75′ 75′ Benno Schmitz Ibrahima Konaté 66′ 66′ Florian Kainz Vilmos Tamás Orban 90′ 90′ Max Meyer 61′ 61′ Daniel Olmo Carvajal 90′ 90′ Salih Özcan Lazar Samardžić Toluwalase Emmanuel Arokodare 77′ 77′ Hee-Chan Hwang Emmanuel Bonaventure Dennis 66′ 66′ Justin Kluivert

Zdjęcie Faulowany Christopher Nkunku / LUKAS SCHULZE / PAP/EPA

