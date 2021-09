Hertha ostatnio zaliczyła zwyżkę formy po kilku kolejnych porażkach - zawodnicy ze stolicy Niemiec najpierw pokonali VfL Bochum 3-1, a następnie ograli Greuther Fuerth 2-1. Tym razem musieli się zmierzyć - i to na wyjeździe - nie z beniaminkiem, a wyżej notowanym rywalem, RB Lipsk.

Z tego pojedynku "Die Alte Dame" nie wyszła już zwycięsko. Jej przeciwnicy, prezentujący w obecnym sezonie niemieckiej ekstraklasy dość nierówną formę, zdecydowanie przeważali na boisku i strzelili trzy bramki już w pierwszej połowie meczu.



RB Lipsk - Hertha Berlin. Pierwsza bramka padła w 16. minucie

Fani musieli nieco ponad kwadrans czekać na otwarcie wyniku - w 16. minucie meczu jako pierwszy do siatki trafił Christopher Nkunku. Już po siedmiu minutach wynik podwyższył Yussuf Poulsen i na tablicy wyników widniało 2-0.



W 36. minucie kolejną bramkę zdobył Lukas Klostermann, ale po weryfikacji VAR okazało się, że gracz RB Lipsk był na spalonym. Mimo wszystko "Byki" zdołały jeszcze zwiększyć swoją przewagę przed przerwą - w trzeciej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy "gola do szatni" zdobył Nordi Mukiele.



RB Lipsk - Hertha Berlin. Dennis Jastrzembski wszedł na boisko po przerwie

Po przerwie na murawie zameldował się Dennis Jastrzembski, lewy skrzydłowy występujący w młodzieżowej reprezentacji Polski (U-21). Mimo kolejnych zmian (na boisku zameldowali się Richter i Belfodil) obraz gry nie uległ zmianie.

W 60. minucie został podyktowany dla Lipska rzut karny. Z jedenastego metra bezbłędnie uderzył Szwed Emil Forsberg. Dokładnie 10 minut później na listę strzelców po raz kolejny wpisał się Nkunku, a na 6-0 podwyższył Amadou Haidara. Na tym strzelanie się zakończyło.



RB Lipsk - Hertha Berlin. Krzysztof Piątek powraca do gry!

W 83. minucie nastąpił moment, na który czekali wszyscy fani futbolu w Polsce. Na boisko, zamieniając Suata Serdara, wszedł Krzysztof Piątek, który po długotrwałej walce z kontuzją kostki nareszcie powrócił do gry. Napastnik nie zdołał trafić do siatki rywali, natomiast cenne było przede wszystkim to, że otrzymał tych kilka minut, by ponownie oswoić się z boiskiem.



Tym samym RB Lipsk w wielkim stylu odwrócił swoją niekorzystną serię - po dwóch porażkach i remisie "Die Bullen" nareszcie mogli cieszyć się z wygranej.



Zdjęcie Piłkarze RB Lipsk mogli się cieszyć z wysokiego zwycięstwa / DeFodi Images / Contributor / Getty Images

PaCze