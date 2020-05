Daniel Olmo wyjaśnił, dlaczego przeszedł do RB Lipsk, choć ponoć interesowała się nim też Barcelona, w której akademii spędził wiele lat. W styczniu nie była to jednak "realna opcja".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Schalke - RB Lipsk 0-5 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Hiszpan na początku roku został sprzedany przez Dinamo Zagrzeb do RB Lipsk za 20 milionów euro. Wydawało się, że powrót na Camp Nou, gdzie piłkarz spędził siedem lat w La Masii, będzie bardziej prawdopodobnym wyborem, ale zawodnik twierdzi, że w tym momencie nie było na to szans.

Reklama

"Może to nie jest pytanie do mnie. Tak się nie stało, a nie jestem pewny, czy ponowna gra w Barcelonie była realną opcją" - stwierdził Olmo.



Pomocnik, który może też grać na skrzydle, z Barcelony do Zagrzebia przeprowadził się w lipcu 2014 roku. Spędził tam prawie sześć lat, czterokrotnie zostając mistrzem Chorwacji i trzykrotnie zdobywając puchar kraju. Był też powoływany do młodzieżowych reprezentacji Hiszpanii, z kadrą U-21 wywalczył nawet mistrzostwo, a w listopadzie ubiegłego roku zadebiutował w zespole seniorów.



W RB Lipsk 22-letni Olmo na razie wystąpił pięć razy we wszystkich rozgrywkach, strzelając gola i zaliczając asystę.