Bayern Monachium spełnił plan minimum i pokonał RB Lipsk 1-0. Dzięki wygranej ekipa z Bawarii bardzo zbliżyła się do mistrzostwa Niemiec. „Die Roten” musieli dziś poradzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, a jedynego gola w tym starciu strzelił Leon Goretzka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - VfB Stuttgart 4-0. Hat-trick Roberta Lewandowskiego (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Bayern Monachium przystąpił do kluczowego starcia z RB Lipsk bez Roberta Lewandowskiego. Atakujący nabawił się urazu podczas przerwy reprezentacyjnej i niewykluczone, że jego przerwa w grze może potrwać do czterech tygodni.



- To są chwile, na które klub musi być gotowy. Mamy piłkarzy, którzy także potrafią grać na tej pozycji - powiedział podczas przedmeczowej konferencji trener Bayernu Hansi Flick.



Wygrana z Bayernem niewątpliwie przybliżyłaby RB Lipsk do walki o mistrzostwo Niemiec, lecz i tak "Die Roten" nie opuściliby wówczas pierwszego miejsca. Ostatnie trzy ligowe spotkania pomiędzy ekipami kończyły się natomiast wynikami remisowymi.

Spotkanie rozpoczęło się z delikatnym opóźnieniem. Sędzia liniowy dopatrzył się, że siatka w bramce Manuela Neuera jest przerwana i dopiero po trzech minutach udało się rozwiązać problem.

Obie ekipy od samego początku ruszyły do ataku, lecz w ich grze zdecydowanie brakowało konkretów. Groźniej zrobiło się dopiero w 19. minucie gry. Marcel Sabitzer zdecydował się na uderzenie zza pola karnego, a pędząca piłka poszybowała ponad poprzeczką.



Bawarczycy nie dali się zepchnąć do defensywy i po chwili udało im się odpowiedzieć. Strzał oddał Eric Maxim Choupo-Moting, lecz nie zdołał wpakować futbolówki do siatki.



Piłkarze Bayernu długo nie mogli się przełamać i trafili do siatki dopiero w 38. minucie starcia. Thomas Mueller wpadł w pole karne i poradził sobie z atakującym go defensorem ekipy gospodarzy. Reprezentant Niemiec rozglądnął się i zagrał do Leona Goretzki, który momentalnie huknął i pokonał Petera Gulacsiego.

Jak podaje statystyczny portal "Opta", jest to 62. mecz Bayernu, w którym Bawarczycy strzelili przynajmniej jedną bramkę (we wszystkich rozgrywkach), co jest nowym rekordem Bundesligi.





Węgierski bramkarz pewnie interweniował natomiast kilka chwil później. Choupo-Moting oddał mocny strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a futbolówkę pewnie chwycił Gulacsi.



O wiele lepiej drugą połowę mogli rozpocząć gracze z Saksonii. RB Lipsk szybko zyskał optyczną przewagę, lecz najpierw czujnie interweniowali defensorzy, a po chwili Manuel Neuer zatrzymał futbolówkę po uderzeniu Sabitzera.

Goście z każdą kolejną minutą grali coraz odważniej. W 75. minucie dobre podanie z bocznej strefy boiska otrzymał Jamal Musiala i zdecydował się na strzał, jednak przeniósł futbolówkę ponad poprzeczką.



Piłkarze RB Lipsk spróbowali również groźniej zaatakować w doliczonym czasie gry, lecz nadal w dobrej dyspozycji był golkiper Bayernu.



27. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-04-03 18:30 | Stadion: Red Bull Arena | Arbiter: Daniel Siebert RB Lipsk Bayern Monachium 0 1 DO PRZERWY 0-1 L. Goretzka 38'

0 1 RB Lipsk Bayern Monachium Neuer Pavard Süle Alaba Hernández Pi Kimmich Sané Coman Goretzka Müller Choupo-Moting Gulácsi Orban Klostermann Upamecano Mukiele Mulere Olmo Sabitzer Haidara Adams Nkunku Forsberg SKŁADY RB Lipsk Bayern Monachium Peter Gulacsi Manuel Neuer Vilmos Tamás Orban Benjamin Pavard Lukas Klostermann Niklas Süle 61′ 61′ Dayotchanculle Upamecano David Alaba 26′ 26′ Nordi Mukiele Mulere 81′ 81′ Lucas Hernández Pi 73′ 73′ Daniel Olmo Carvajal 33′ 33′ Joshua Kimmich 38′ 38′ Marcel Sabitzer 81′ 81′ Leroy Sané 74′ 74′ Amadou Haidara 72′ 72′ Kingsley Coman 82′ 82′ Tyler Adams 38′ 38′ 72′ 72′ Leon Goretzka Christopher Nkunku Thomas Mueller 46′ 46′ Emil Forsberg Eric Maxim Choupo-Moting REZERWOWI Josep Martínez Riera Alexander Nübel Philipp Tschauner Tanguy Nianzou Kouassi Benjamin Henrichs Bouna Sarr 88′ 88′ Ibrahima Konaté Tiago Filipe Oliveira Dantas Lazar Samardžić 81′ 81′ Aginaga Javi Martinez 82′ 82′ Hee-Chan Hwang 72′ 72′ Jamal Musiala 46′ 46′ Justin Kluivert Marc Roca Junqué 74′ 74′ Alexander Soerloth 72′ 72′ Serge Gnabry 73′ 73′ 88′ 88′ Yussuf Yurary Poulsen Christopher Gavin Scott

STATYSTYKI RB Lipsk Bayern Monachium 0 1 Posiadanie piłki 53,8% 46,2% Strzały 11 8 Strzały na bramkę 2 6 Rzuty rożne 8 4 Faule 13 9 Spalone 6 5