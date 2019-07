Ademola Lookman przeszedł na zasadzie definitywnego transferu z Evertonu do RB Lipsk. Holender wraca na "stare śmieci".

2l-letni skrzydłowy piłkarzem "The Toffees" był od stycznia 2017 roku, ale na drugą połowę sezonu 2017/18 został wypożyczony właśnie do Lipska. W Bundeslidze zawodnik spisywał się całkiem dobrze. W 11 rozegranych meczach zdobył pięć bramek.

Poprzedni sezon Lookman spędził jednak z powrotem w Evertonie. Nie był to udany dla niego czas. Co prawda wystąpił w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach, ale strzelił tylko jednego gola, zaliczył dwie asysty, a na murawie spędził zaledwie 830 minut.

Teraz trafił z powrotem do Lipska, a niemiecki klub musiał za niego zapłacić około 22 miliony funtów. Holender związał się z RB pięcioletnim kontraktem.

