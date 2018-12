Robert Lewandowski nie znalazł się w dwudziestce najlepszych piłkarzy w historii Bayernu Monachium sporządzonej przez redakcję "Sport 1". W zestawieniu są zawodnicy z obecnej kadry Bawarczyków: Arjen Robben, Franck Ribery i Thomas Mueller. Tym bardziej dziwi brak kapitana reprezentacji Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Lewandowski przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Wideo INTERIA.TV

Lewandowski jest zawodnikiem Bayernu od 2014 roku. Do tej pory w barwach Bawarczyków wystąpił w 214 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich aż 168 goli, a do tego dołożył 38 asyst. Ze swoim imponującym dorobkiem strzeleckim "Lewy" został najskuteczniejszym zagranicznym zawodnikiem w historii klubu z Allianz Arena. Z Bayernem cztery razy zdobył mistrzostwo Niemiec, raz puchar kraju i dwukrotnie Superpuchar Niemiec. Dwukrotnie, jako piłkarz Bayernu, był też królem strzelców Bundesligi.



Wyczyny "Lewego" nie znalazły uznania w oczach dziennikarzy "Sport1". Z obecnie grający zawodników Bayernu docenieni zostali za to Arjen Robben (9. miejsce), Franck Ribery (16. miejsce) i Thomas Mueller (18. miejsce). Holendra doceniono za zwycięskiego gola na Wembley w finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Ribery'ego, który barw Bayernu broni od 2007 roku, wyróżniono zwłaszcza za dokonania w 2013 roku, kiedy to Bawarczycy sięgnęli po potrójną koronę (Liga Mistrzów, mistrzostwo Niemiec i Puchar Niemiec). Za ten wspaniały sezon w wykonaniu Bayernu w zestawieniu znalazł się również Thomas Mueller, który był wówczas najlepszym strzelcem Champions League z ośmioma golami. Dziennikarze "Sport1" bardziej od Lewandowskiego docenili takich napastników jak Roy Makaay i Giovane Elber.



Najlepszym piłkarzem w historii Bayernu został Franz Beckenbauer. "Cesarz, światowej klasy piłkarz, dyrygent, który poprowadził Bayern do rozkwitu w latach siedemdziesiątych" - czytamy w uzasadnieniu. Tuż za nim znalazł się legendarny napastnik Gerd Mueller, który w redakcyjnym głosowaniu przegrał z Beckenbauerem jednym głosem. Fenomenalny napastnik jest rekordzistą pod względem ilości strzelonych goli w Bundeslidze - 365. Podium zamyka Lothar Matthaeus. "Prawdopodobnie najlepszy piłkarz, jakiego Niemcy mieli w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych" - napisali dziennikarze "Sport1".



20. najlepszych piłkarzy w historii Bayernu Monachium według "Sport1":

Reklama

1. Franz Beckenbauer

2. Gerd Mueller

3. Lothar Matthaeus

4. Sepp Maier

5. Oliver Kahn

6. Bastian Schweinsteiger

7. Philipp Lahm

8. Karl-Heinz Rummenigge

9. Arjen Robben

10. Paul Breitner

11. Klaus Augenthaler

12. Mehmet Scholl

13. Uli Hoeness

14. Franz Roth

15. Stefan Effenberg

16. Franck Ribery

17. Giovane Elber

18. Thomas Mueller

19. Georg Schwarzenbeck

20. Roy Makkay