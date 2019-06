Rafał Gikiewicz został piłkarzem sezonu w Berlinie

Rafał Gikiewicz, grający na co dzień w Unionie Berlin, został uznany piłkarzem sezonu w Berlinie. Polski bramkarz wyprzedził Ondreja Dudę oraz Niklasa Starka (obaj Hertha Berlin).

Wyniki plebiscytu organizowanego przez magazyn "Fussbal-Woche" podał portal rbb24.de. Głosowanie odbyło się w ankiecie internetowej, a wzięło w niej udział aż 27 tysięcy internautów.

Gikiewicz, który wraz z Unionem Berlin awansował do Bundesligi, zgarnął aż 42 proc. głosów, z ogromną przewagą wygrywając ranking. Drugie miejsce zajął Ondrej Duda z Herthy Berlin. Były gracz Legii Warszawa otrzymał 16 proc. głosów, zaś jego klubowy kolega Niklas Stark otrzymał 10 proc. głosów.

Polski bramkarz ma za sobą bardzo udany okres. 31-latek odszedł z grającego w Bundeslidze SC Freiburg do Unionu, by regularnie bronić. W nowym klubie prezentował doskonałą formę, a na dodatek wywalczył awans do niemieckiej ekstraklasy. Nikt nie wyobraża sobie, by przyszłego sezonu nie rozpoczął w bramce beniaminka.

Dobra forma zaowocowała także powołaniem Gikiewicza na mecze reprezentacji z Macedonią Północną (1-0) i Izraelem (4-0), w miejsce kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego. Oba mecze Gikiewicz obejrzał z ławki rezerwowych, a komplet minut i czyste konto zaliczył Łukasz Fabiański.

