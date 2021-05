​Rafał Gikiewicz do Roberta Lewandowskiego: Jesteś legendą

Rafał Gikiewicz długo stawiał opór strzałom i staraniom Roberta Lewandowskiego na zdobycie bramki w meczu Bayern Monachium kontra FC Augsburg. Polski golkiper skapitulował w ostatniej minucie, a po meczu skomplementował rodaka.

"Jesteś legenda. SZACUNEK" - napisał na swoim koncie twitterowym Rafał Gikiewicz, który jest znany ze swojej dużej aktywności w sieci. W trakcie meczu polski bramkarz długo stawiał opór i obronił kilka uderzeń rodaka. "Giki" omal nie stał się główną przyczyna, dla którego "Lewy" nie pobiłby rekordu Gerda Muellera. Ostatecznie jednak Gikiewicz skapitulował w 90. minucie.

Hejt na Rafała Gikiewicza za dobry występ przeciwko "Lewemu"

W trakcie spotkania polscy kibice dopingujący Lewandowskiego dali w sieci upust swoim emocjom. Fani mieli pretensję do Gikiewicza, że ten tak dobrze broni. W sieci można było przeczytać wiele inwektyw wystosowanych w kierunku bramkarza FC Augsburg "Wpuszczasz tę bramkę, czy nie wracasz?", "I ty jesteś Polakiem?", "Nie wracaj do Polski". Po golu Lewandowskiego, do Gikiewicza wystosowany został wpis "Masz Szczęście".

