Już w sobotę Bayer Leverkusen zmierzy się w finale Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium. W ekipie "Aptekarzy" zabraknie Paulinha, który podczas wtorkowego treningu uszkodził więzadła krzyżowe w prawym kolanie. 19-letniego Brazylijczyka czeka teraz kilkumiesięczna przerwa.

Nastolatka czeka teraz operacja, której zostanie poddany w piątek w Innsbrucku. Zabieg przeprowadzi profesor Christian Fink.

- To niewiarygodna szkoda i niemal tragedia, że Paulinho nie będzie mógł wziąć udziału w jednym z głównych wydarzeń sezonu w Berlinie, a także nie zagra w Lidze Europy w sierpniu. Jego kontuzja daje nam jeszcze większą motywację do wygrania pucharu, specjalnie dla niego. Życzymy mu dużo siły i szybkiego powrotu do zdrowia - stwierdził dyrektor sportowy klubu Simon Rolfes.

Brazylijczyk trafił do Bayeru latem 2018 roku z ekipy Vasco da Gama. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty.

Finał Pucharu Niemiec rozpocznie się w sobotę o godzinie 20. Faworytem tego spotkania będzie Bayern, który sięgnął w tym sezonie po kolejne mistrzostwo kraju. Robert Lewandowski ma natomiast wielką szansę na zdobycie tytułu króla strzelców rozgrywek.

