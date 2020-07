Dwoma bramkami, wygranym finałem oraz koroną króla strzelców zakończył Robert Lewandowski wczorajsze starcie Pucharu Niemiec. Co więcej, polski napastnik został wybrany najlepszym zawodnikiem tej potyczki.

Lewandowski został oceniony zdecydowanie najwyżej ze wszystkich zawodników przez statystyczny portal "Whoscored", generujący noty na podstawie dokonań meczowych.



Polski napastnik uzyskał notę 8,8 w 10-stopniowej skali. Drugi pod tym względem Joshua Kimmich został oceniony na 8,2.



Lewandowski w wygranym 4-2 finale z Bayerem Leverkusen zdobył dwie bramki - najpierw mocnym strzałem z dystansu zaskoczył Lukasa Hradecky'ego, a później efektowną podcinką wykończył podanie Ivana Periszicia.



Według wyliczeń "Whoscored" Lewandowski zanotował ogółem sześć uderzeń, z czego dwa celne - oba zakończyły się golami. Polski napastnik zaliczył dwa kluczowe podania, ale ogólna celność jego podań nie była na najwyższym poziomie i wynosiła 63 proc.



Snajper Bayernu wygrał też pięć z dziewięciu powietrznych pojedynków i zaliczył jeden odbiór.



Z sześcioma bramkami na koncie Lewandowski po raz piąty w karierze został królem strzelców Pucharu Niemiec. Takim dorobkiem nie może pochwalić się żaden inny piłkarz.

WG



