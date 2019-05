Robert Lewandowski został najlepszym obcokrajowcem w klasyfikacji strzelców w Pucharze Niemiec. Dzięki dwóch golom w finale przeciwko RB Lipsk, Polak wyprzedził Claudia Pizarro. W tabeli wszech czasów jest już ósmy, a może być tylko lepiej.

"Lewy" zrobił w Berlinie show. To głownie dzięki niemu Bayern zdobył w tym sezonie kolejne trofeum. Polak strzelił dwa gole, które pozwoliły mu nie tylko na to, aby zostać najlepszym snajperem w tej edycji rozgrywek (siedem bramek). Lewandowski, mając już na koncie 33 trafienia wyprzedził właśnie Pizarro (32), co oznacza, że jest najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w Pucharze Niemiec.

Przed sobą ma jeszcze tylko siedmiu rywali i gdyby w przyszłorocznych rozgrywkach powtórzył wyczyn, strzelając tyle samo bramek, awansowałby na miejsce czwarte.

Kolejne wielkie wyzwanie.

Najlepsi strzelcy w historii Pucharu Niemiec:

1. Gerd Mueller - 78

2. Dieter Mueller -38

3. Hans Fischer - 46

4. Manfred Burgsmueller - 40

Hannes Loehn - 40



6. Klaus Allofs - 39

7. Ronnie Wiem - 35

8. Robert Lewandowski - 33

9. Claudio Pizarro - 32

10. Karol Algroewer - 31