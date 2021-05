Władze Borussii Dortmund zaapelowały do swoich kibiców o pozostanie w domu i nie jechanie na mecz finałowy Pucharu Niemiec, który w czwartek odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Rywalem BVB, którego obrońcą jest Łukasz Piszczek, będzie RB Lipsk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach 6-0 - skrót. Hat-trick Lewandowskiego (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Reklama

"Proszę, nie jedźcie do Berlina. Nie zbierajcie się na ulicach, nie oglądajcie wspólnie meczu. Nie świętujcie zdobycia pucharu, jeśli tak się stanie. Proszę, pozostańcie w domu. To wasze zdrowie powinno stać na pierwszym miejscu. Dbajcie o siebie" - napisały władze klubu na oficjalnej stronie internetowej.

Reklama

Ten apel ma związek z pandemią Covid-19.

Już rok temu w trakcie finału Pucharu Niemiec w Berlinie policja wielokrotnie interweniowała. W tym sezonie może być podobnie. Tym bardziej, że nadal na trybunach nie mogą zasiadać kibice.

Po finale Pucharu Niemiec Borussia od razu - tego samego dnia - leci do Frankfurtu, gdzie będzie przygotowywać się do niedzielnego meczu ligowego przeciwko Mainz. Dopiero po tym spotkaniu planowany jest powrót do Dortmundu, ale cała drużyna musi - zgodnie z ustaleniami Bundesligi - udać się do zamkniętego hotelu. O świętowaniu z kibicami nie ma mowy.

"Oczywiście w razie zwycięstwa w finale o niczym innym nie będziemy marzyć, tylko o spotkaniu z wami. Niestety, w obecnej sytuacji nie jest to jednak możliwe" - napisano na stronie.