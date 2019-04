Robert Lewandowski i jego partnerzy z Bayernu Monachium zagrają z Werderem Brema, a Hamburger SV zmierzy się z RB Lipsk w półfinałach Pucharu Niemiec.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Pary półfinałowe rozlosowano w niedzielny wieczór.

O awansie do finału zadecyduje jeden mecz. Faworyci zagrają na boiskach rywali. RB Lipsk czeka wyprawa do Hamburga, a mistrzowie Niemiec pojadą do Bremy.

Spotkania półfinałowe rozegrane zostaną 23-24 kwietnia. Finał zaplanowano na 25 maja tradycyjnie na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Puchar Niemiec rozgrywany jest od 1935 roku. Najczęściej (18-krotnie) zdobywał go Bayern. Drugi w klasyfikacji wszech czasów jest jego półfinałowy rywal - Werder, który sześciokrotnie sięgał po trofeum.

Przed rokiem triumfował Eintracht Frankfurt, który pokonał w finale Bayern 3-1.

