Zajmujący piąte miejsce w tabeli niemieckiej Bundesligi piłkarze Bayeru Leverkusen przegrali po dogrywce z czwartoligowym zespołem Rot-Weiss Essen 1-2 i odpadli w 1/8 finału Pucharu Niemiec. W kolejnej rundzie jest też Holstein Kiel, pogromca Bayernu Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayer Leverkusen - FC Bayern Monachium 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bayer Leverkusen jeszcze niedawno był liderem tabeli w rozgrywkach ligowych, ale w ostatnich tygodniach "Aptekarze" przeżywają prawdziwy kryzys. W ostatnich sześciu meczach zdobyli zaledwie cztery punkty. Wprawdzie we wtorkowym meczu długo dominowali, ale nie potrafili tego wykorzystać.



Wszystkie bramki padały dopiero w dogrywce. Najpierw to właśnie Bayer wyszedł na prowadzenie, dzięki trafieniu Leona Baileya, ale gospodarze nie odpuścili. W ich szeregach gole zdobyli Oguzhan Kefkir (108) i Simon Engelmann (118). Ekipa z Essen jest wyraźnie na fali. Wygrała 33. mecz w ciągu roku.



Holstein Kiel, który sensacyjnie pokonał w 2. rundzie obrońcę trofeum Bayern, tym razem w rzutach karnych wygrał z Darmstadt 7-6. W regulaminowym czasie gry i po dogrywce było 1-1. W sumie oddano w tym meczu 18 rzutów karnych.



Nerwowo było w Dortmundzie, gdzie Borussia z Łukaszem Piszczkiem w składzie, miała problemy z pokonaniem grających na zapleczu ekstraklasy niemieckiej piłkarzy Paderborn. Po pierwszej połowie wicemistrzowie kraju prowadzili 2-0. Do bramki trafili Emre Can (6) i Jadon Sancho (16). Niżej notowany zespół z Paderborn rzucił się jednak do odrabiania strat.



Po zmianie stron BVB było wyraźnie uśpione, kiedy gola zdobył w 79. minucie Julian Justvan. Już w doliczonym czasie gry nieprawidłową bramkę (po weryfikacji VAR) strzelił Erling Haaland. Błędu nie popełnił trzy minuty później (90+8) Prince-Osei Owusu, który wykorzystał rzut karny i doprowadził do dogrywki.



W niej górą była już Borussia, a bohaterem został norweski napastnik Haaland, który w pierwszej minucie dogrywki ustanowił wynik spotkania i zapewnił BVB awans do ćwierćfinału.



W pozostałym wtorkowym meczu nie doszło do niespodzianki. Werder Brema wygrał z Greuther Fuerth 2-0 i po raz czwarty z rzędu zagra w ćwierćfinale.